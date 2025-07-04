Внимание: перенос концерта, точная дата проведения пока неизвестна. Концерт рэпера, известного своим эпатажным поведением и хитом «Мамонт». Привлёк внимание публики своим провокационным стилем и музыкой, затрагивающей спорные темы. Музыка Scally Milano часто описывается как смесь абсурда, пошлости и провокации. В начале своей карьеры стал одним из ведущих представителей скам- и детройт-рэпа в российской музыкальной индустрии.