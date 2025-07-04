[отменено] Scally Milano
просп. Хусаина Ямашева, 115а
Начало:
Завершение:
от 890₽ до 6900₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Внимание: перенос концерта, точная дата проведения пока неизвестна. Концерт рэпера, известного своим эпатажным поведением и хитом «Мамонт». Привлёк внимание публики своим провокационным стилем и музыкой, затрагивающей спорные темы. Музыка Scally Milano часто описывается как смесь абсурда, пошлости и провокации. В начале своей карьеры стал одним из ведущих представителей скам- и детройт-рэпа в российской музыкальной индустрии.
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