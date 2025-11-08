Зачем писать о ребятах если они всё написали сами: «Привет, это группа Saypink!, и мы едем в тур за миллиард баксов, на этот раз точно. Чем это отличается от прошлого тура? Тогда был всего лишь миллион баксов, а ещё солист отрастил приличную шевелюру, чтоб мотать башкой, как маленькая мельница. Это всё те же мы, вся та же музыка и, конечно же, новые песни. Мы скучали, надеемся, что и вы тоже».