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saypink!

Drink Mall Korston, улица Николая Ершова, 1А

Начало:

Завершение:

от 999₽ до 3499₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Зачем писать о ребятах если они всё написали сами: «Привет, это группа Saypink!, и мы едем в тур за миллиард баксов, на этот раз точно. Чем это отличается от прошлого тура? Тогда был всего лишь миллион баксов, а ещё солист отрастил приличную шевелюру, чтоб мотать башкой, как маленькая мельница. Это всё те же мы, вся та же музыка и, конечно же, новые песни. Мы скучали, надеемся, что и вы тоже».

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