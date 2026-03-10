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Самое главное и интересное в Казани за час

Академия наук, главный вход, улица Баумана, 20

Начало:

Завершение:

4550₽
Возраст 6+

Про событие

Эта прогулка — лёгкий, яркий старт знакомства со столицей Татарстана! Всего за час ты прочувствуешь ритм Казани: прогуляешься по Баумана, откроешь тайну подземной улицы, узнаете, за что татары благодарят Екатерину II и как казанские коты покорили Петербург. На маршруте: — Улица Баумана — пульс старой Казани или казанский Арбат — Дореволюционный «небоскрёб» города — Богоявленский собор с ажурной колокольней — Аптека-долгожительница (155 лет) — Легендарная гостиница XX века — Эффектный конструктивистский дом-«пароход» — Памятник Коту Казанскому — Татарская русалка — Карета любимой Екатерины II — Драконоподобный страж Зилант Чтобы твоя прогулка состоялась, пожалуйста, зарегистрируй билет у организатора сразу после покупки. Тебе передадут телефон гида для связи и уточнят место встречи. Телефон (Telegram): +7(912)076 70 52

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