Эта прогулка — лёгкий, яркий старт знакомства со столицей Татарстана! Всего за час ты прочувствуешь ритм Казани: прогуляешься по Баумана, откроешь тайну подземной улицы, узнаете, за что татары благодарят Екатерину II и как казанские коты покорили Петербург. На маршруте: — Улица Баумана — пульс старой Казани или казанский Арбат — Дореволюционный «небоскрёб» города — Богоявленский собор с ажурной колокольней — Аптека-долгожительница (155 лет) — Легендарная гостиница XX века — Эффектный конструктивистский дом-«пароход» — Памятник Коту Казанскому — Татарская русалка — Карета любимой Екатерины II — Драконоподобный страж Зилант Чтобы твоя прогулка состоялась, пожалуйста, зарегистрируй билет у организатора сразу после покупки. Тебе передадут телефон гида для связи и уточнят место встречи. Телефон (Telegram): +7(912)076 70 52