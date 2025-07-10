ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Казань
  2. События

Сад приходящих смыслов

Галерея современного искусства БИЗON
улица Пушкина, 20

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Выставка-квест московских художников Елизаветы Вербицкой, Анны Кабировой, Алены Пасхиной, Михаила Рогова, Анны Червонны и Элизы Шпановой. Частью выставки станет интерактивный гид, который превратит посещение галереи в квест-игру. Всего в экспозицию войдут 60 экспонатов: живопись, графика, масштабные инсталляции, скульптуры и связанные с парфюмерией объекты искусства. Авторы работ обращаются к темам множественности, выбора и времени, а также размышляют о границе между явью и сном, природе времени, коллективной и личной памяти, недолговечности окружающей среды. Название выставки отсылает к произведению Хорхе Луиса Борхеса «Сад расходящихся тропок». Время работы: ежедневно с 10:00 до 21:00, понедельник - выходной.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»
Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»

от 3000₽

по подписке
Фабричные мифы и ускользающие легенды
Фабричные мифы и ускользающие легенды
по подписке
Квантовый Эдем
Квантовый Эдем
по подписке
Условные обозначения
Условные обозначения

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста