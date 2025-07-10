Выставка-квест московских художников Елизаветы Вербицкой, Анны Кабировой, Алены Пасхиной, Михаила Рогова, Анны Червонны и Элизы Шпановой. Частью выставки станет интерактивный гид, который превратит посещение галереи в квест-игру. Всего в экспозицию войдут 60 экспонатов: живопись, графика, масштабные инсталляции, скульптуры и связанные с парфюмерией объекты искусства. Авторы работ обращаются к темам множественности, выбора и времени, а также размышляют о границе между явью и сном, природе времени, коллективной и личной памяти, недолговечности окружающей среды. Название выставки отсылает к произведению Хорхе Луиса Борхеса «Сад расходящихся тропок». Время работы: ежедневно с 10:00 до 21:00, понедельник - выходной.