Русская готическая литература
улица Пушкина, 86
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300₽
Возраст 12+
Про событие
Лекция о русской готической литературе и книгах про колдунов и большие деньги. Лектор: Иван Ротов — историк, аспирант кафедры социальной философии Казанского федерального университета, главный редактор медиапроекта «Крот Казанский», автор канала «Прохладная история».
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