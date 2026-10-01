ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Русская готическая литература

Национальная библиотека Республики Татарстан
улица Пушкина, 86

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 12+

Про событие

Лекция о русской готической литературе и книгах про колдунов и большие деньги. Лектор: Иван Ротов — историк, аспирант кафедры социальной философии Казанского федерального университета, главный редактор медиапроекта «Крот Казанский», автор канала «Прохладная история».

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Из Казани — на Голубые озёра
Из Казани — на Голубые озёра
по подписке
Стендап-экскурсия по Казани
Стендап-экскурсия по Казани
по подписке
Достоевский: казнить нельзя помиловать
Достоевский: казнить нельзя помиловать
по подписке
А книга лучше! Что мы думаем об экранизациях?
А книга лучше! Что мы думаем об экранизациях?
по подписке
Открытый микрофон
Открытый микрофон
по подписке
Тур по барам Казани
Тур по барам Казани

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи