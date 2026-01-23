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Романтика молодости в кино Оттепели

Бизон, улица Пушкина, 20

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Кинокритик Адиля Хайбуллина расскажет о том, как в 1960-е года в Советском Союзе начали появляться фильмы о новой молодёжи — лиричной и рефлексирующей. Представители поколения шестидесятников были отзывчивы к любым переменам в мире, задавались вопросами о смысле жизни и о том, что оставят после себя. На примере двух выдающихся кинолент того периода – «Мне 20 лет» («Застава Ильича») Марлена Хуциева и «Я шагаю по Москве» Георгия Данелия ты сможешь прочувствовать эту романтику и найти в ней что-то общее с нынешней молодёжью. Параллельная программа проходит при поддержке СМУ-88.

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