Кинокритик Адиля Хайбуллина расскажет о том, как в 1960-е года в Советском Союзе начали появляться фильмы о новой молодёжи — лиричной и рефлексирующей. Представители поколения шестидесятников были отзывчивы к любым переменам в мире, задавались вопросами о смысле жизни и о том, что оставят после себя. На примере двух выдающихся кинолент того периода – «Мне 20 лет» («Застава Ильича») Марлена Хуциева и «Я шагаю по Москве» Георгия Данелия ты сможешь прочувствовать эту романтику и найти в ней что-то общее с нынешней молодёжью. Параллельная программа проходит при поддержке СМУ-88.