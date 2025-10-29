Занятие про искусство на английском языке в арт-галерее. Накануне Хэллоуина разговор зайдёт о смерти — одной из самых мощных и загадочных тем в искусстве. В этот праздник граница между страшным и красивым становится особенно тонкой: маски, тьма, свечи — всё напоминает о том, как тесно рядом живут жизнь и смерть. Творцы веками пытались осмыслить эту тему — через мрак и свет, страх и красоту. На встрече участники обсудят, как она проявляется в живописи, и отыщут английские слова для того, о чём обычно говорят шёпотом. Ведущая: Зейнеб Гарипова — преподаватель английского с сертификатами FCE, TKT, BEC, CAE (Vantage), создательница разговорных клубов для взрослых и подростков.