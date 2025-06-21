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Про событие
Встретить рассвет на сапах — главный пункт этого лета. Атмосферное утро на Лебяжьем озере, план такой: сбор в Казани – в 1:40, поездка дружной компанией на озеро (трансфер на легковых авто включен). Здесь тебя ждет небольшой инструктаж и уже можно спускать судна на воду. Увидеть пробуждение природы, лёгкую дымку над водой и восход солнца. Согласись, звучит, как идеальный план! А после устроят пикник прямо на берегу. Для брони пиши в телеграм организаторов: https://t.me/otdelzaboty_bz
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