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Рассвет на сапах

Точное место сообщат организаторы

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Встретить рассвет на сапах — главный пункт этого лета. Атмосферное утро на Лебяжьем озере, план такой: сбор в Казани – в 1:40, поездка дружной компанией на озеро (трансфер на легковых авто включен). Здесь тебя ждет небольшой инструктаж и уже можно спускать судна на воду. Увидеть пробуждение природы, лёгкую дымку над водой и восход солнца. Согласись, звучит, как идеальный план! А после устроят пикник прямо на берегу. Для брони пиши в телеграм организаторов: https://t.me/otdelzaboty_bz

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