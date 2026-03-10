Философы о критике подлинности: лекция философа Игоря Агапова. «Просто будь собой», «найди себя», «слушай внутренний голос», «слушай тело», «доверяй своим чувствам», «не бойся быть настоящим» — эти и другие лозунги выражают желание и иногда обязанность человека быть подлинным. Однако, многие мыслители считают такой поиск проблемным. В этой лекции разберемся, что такое искренность, подлинность, маски и почему иногда не стоит искать себя.