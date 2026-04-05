Киноклуб с лекцией от практикующего психолога. Весна! И это не просто смена сезона, а особое состояние: хочется дышать глубже, менять привычное и находить красоту там, где раньше виделись только сложности. На встрече вместе с психологом поговоришь о том, откуда берётся эта весенняя лёгкость, как она помогает по-новому взглянуть на знакомые вещи и даже превратить неприятные ситуации в точку роста. Порядок встречи: — 17:00 — введение; — 17:30 — к/ф «Акварель» (г. 1958, реж. Отар Иоселиани); — 17:40 — к/ф «Сват» (г. 1980, реж. Вадим Гнедков); — 18:10 — обсуждение + лекция. Спикеры: Миронова Иоланта, Садикова Екатерина Вход: свободный, по записи.