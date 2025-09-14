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Психея

Reborn
Право-Булачная улица, 29

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Завершение:

от 2400₽ до 4000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Группа отмечает 30 лет Киберэмокора и везёт с собой в турне всё самое лучшее и интересное из своего наследия: «Каждую секунду пространства», «Герой поколения бархат», «Видения», «ПесниТрущобНадеждыРазбитыхСердец», «ССОК», «Сид Спирс» и «Бесконечный стук шагов», W.W.W. и «Навсегда»! Эволюция уникального музыкального почерка «Психеи» сквозь призму времени! Разнообразная музыкальная палитра, оригинальная лирика, эмоциональный надрывный вокал и читка, мощная музыкальная энергия и ритмика, грязный гитарный звук и тернтейблизм — вот из чего плетёт свой узор «Психея». Группа берёт в турне свой звук, свет, авторское видеошоу, гору мерча, винил, кассеты, книги, а главное — музыкальное путешествие сквозь время и пространство для всех поклонников творчества группы «Психея» разных поколений.

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