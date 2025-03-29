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Прощальная вечеринка бара Kommunalka

ул. Профсолюзная, 10

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

На смену в этот вечер выйдет золотой состав барменов. Команда подготовит меню из позиций-фаворитов шести лет работы заведения: «Жареха от тети Клавы», «Барбариска» и другие. Ещё в баре устроят прощальный аукцион. На нем гости смогут забрать себе атрибуты «Коммуналки». Забронировать столик можно только на период с 17:00 до 18:00 в социальных сетях (@kommunalkabar) или по телефону +7 (843) 251-52-42. Дальше рассадка будет вестись по факту.

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