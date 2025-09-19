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Прокрастинация

МХТ «Ща»
улица Щапова, 26Д

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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Питерская группа Прокрастинация впервые приедет в Казань. Группа презентует свой новый альбом «Полутона», разнообразный по звучанию и смыслам: от приятного сёрф-рока про лето и друзей до меланхоличного эмо с депрессивными смыслами. Поддержат группы Лес Гинкго и стать твоим котом.

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