Возраст 18+
Концерты
Про событие
Питерская группа Прокрастинация впервые приедет в Казань. Группа презентует свой новый альбом «Полутона», разнообразный по звучанию и смыслам: от приятного сёрф-рока про лето и друзей до меланхоличного эмо с депрессивными смыслами. Поддержат группы Лес Гинкго и стать твоим котом.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи