Питерская группа Прокрастинация впервые приедет в Казань. Группа презентует свой новый альбом «Полутона», разнообразный по звучанию и смыслам: от приятного сёрф-рока про лето и друзей до меланхоличного эмо с депрессивными смыслами. Поддержат группы Лес Гинкго и стать твоим котом.