Техническое открытие мультиформатного творческого пространства. Двухдневная двухэтажная фестивальная вечеринка с участием диджеев промокоманд Affect, Werkstatt, BNF, Decadance, KT, itf, Intellect, Negative, theBOX, Private Sound, LOM, Teknowave, ALFZV, OzonePro, Vibes, Broiler Room, Party Toora, Play:Hard, Литье и СПОТ. Обе вечеринки откроются препатийными сетами во внутреннем дворе у стен старейшего каменного особняка Казани, памятника архитектуры – дома Михляева. Вход: ул. Мусы Джалиля 19 ( калитка больших железных ворот). Ориентир — афиша вечеринки.