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ПРОФсоюзники

улица Мусы Джалиля, 19

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от 700₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Техническое открытие мультиформатного творческого пространства. Двухдневная двухэтажная фестивальная вечеринка с участием диджеев промокоманд Affect, Werkstatt, BNF, Decadance, KT, itf, Intellect, Negative, theBOX, Private Sound, LOM, Teknowave, ALFZV, OzonePro, Vibes, Broiler Room, Party Toora, Play:Hard, Литье и СПОТ. Обе вечеринки откроются препатийными сетами во внутреннем дворе у стен старейшего каменного особняка Казани, памятника архитектуры – дома Михляева. Вход: ул. Мусы Джалиля 19 ( калитка больших железных ворот). Ориентир — афиша вечеринки.

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