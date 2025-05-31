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Private Sound 11 Years

PЁS
Профсоюзная улица, 34

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

2 палубы и уютный бар в канун первого дня лета от заката до рассвета. В расширенном лайнапе резиденты Private Sound и братского BNF: A.G. b2b lostntaiga / х.wax / Fivedotfour b2b Andrey Fuji / F-Tek b2b Shanti / Natasha Marka / Robodanz b2b Aykhu / monsieurrr b2b vlvkv / Chelovek b2b Toshie. А из столицы со спец сетом мчит саунд-продюсер, диджей и label owner Денис Soultape. FC / DC

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