2 палубы и уютный бар в канун первого дня лета от заката до рассвета. В расширенном лайнапе резиденты Private Sound и братского BNF: A.G. b2b lostntaiga / х.wax / Fivedotfour b2b Andrey Fuji / F-Tek b2b Shanti / Natasha Marka / Robodanz b2b Aykhu / monsieurrr b2b vlvkv / Chelovek b2b Toshie. А из столицы со спец сетом мчит саунд-продюсер, диджей и label owner Денис Soultape. FC / DC