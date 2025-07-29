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Придумано и сделано в России

Казанский Кремль
Присутственные места, 2 подъезд

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Завершение:

350₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Выставка победителей и номинантов Всероссийского конкурса-биеннале. Что тебя ждет? - 200 лучших работ — топ-проекты по версии авторитетного жюри. Каждый проект – ответ на вызовы времени, воплощенный в предметном дизайне. - Диалог эпох: современные авторы + экспонаты начала XX века из фондов Всероссийского музея декоративного искусства - Тренды в дизайне: от тактильных решений и устойчивых материалов до новых сценариев потребления и осмысления локальной идентичности. Режим работы: пн-чт 10:00 — 18:00 пт 11:00 — 20:00 сб-вс 10:00 — 18:00

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