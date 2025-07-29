Выставка победителей и номинантов Всероссийского конкурса-биеннале. Что тебя ждет? - 200 лучших работ — топ-проекты по версии авторитетного жюри. Каждый проект – ответ на вызовы времени, воплощенный в предметном дизайне. - Диалог эпох: современные авторы + экспонаты начала XX века из фондов Всероссийского музея декоративного искусства - Тренды в дизайне: от тактильных решений и устойчивых материалов до новых сценариев потребления и осмысления локальной идентичности. Режим работы: пн-чт 10:00 — 18:00 пт 11:00 — 20:00 сб-вс 10:00 — 18:00