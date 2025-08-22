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ONE MORE прокачивает к «SHULAY»! В этот вечер состоится препати-дегустация с пивоварней Khoffner. Погрузись в мир крафтовой культуры. В программе: знакомство с представителями Khoffner (Санкт-Петербург), дегустация крафтового Khoffner, классического dutch и безалкогольного от «В РИТМЕ»!
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