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Препати фестиваля SHULAY

One More
улица Кави Наджми, 8А

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

ONE MORE прокачивает к «SHULAY»! В этот вечер состоится препати-дегустация с пивоварней Khoffner. Погрузись в мир крафтовой культуры. В программе: знакомство с представителями Khoffner (Санкт-Петербург), дегустация крафтового Khoffner, классического dutch и безалкогольного от «В РИТМЕ»!

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