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Последняя суббота 2025 года и последняя встреча в «Соли» до Новогодней ночи будет звенеть беззаботно и радостно. В программе классика — барные танцы под гедонистическое диско и все его поджанры от итало до хай-энерджи, перестукивание бокалов и нет-нет проскальзывающие рождественские песни! Свободный вход / fc
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