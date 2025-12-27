Последняя суббота 2025 года и последняя встреча в «Соли» до Новогодней ночи будет звенеть беззаботно и радостно. В программе классика — барные танцы под гедонистическое диско и все его поджанры от итало до хай-энерджи, перестукивание бокалов и нет-нет проскальзывающие рождественские песни! Свободный вход / fc