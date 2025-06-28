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Правило 34

Фабрика Алафузова
Стендап КЛУП, Гладилова ул. 55а

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1800₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное

Про событие

Живой подкаст с участием Веры Котельниковой и Коли Чумакова. Ведущие шутят и беседуют на пикантные темы, а зрители делятся своим опытом, чтобы получить поддержку и немного отвлечься.

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