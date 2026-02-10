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Pompeya — российская группа, чьё творчество вдохновлено диско и фанком 70-х, инди и поп-музыкой 80-х и 90-х. Их треки на английском языке, включая дебютную пластинку Tropical и поздний альбом Real, были одинаково восторженно приняты как в России, так и за рубежом.
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