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Pompeya

Соль
Профсоюзная улица, 22

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от 1750₽ до 2100₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Большой сольный концерт группы. Pompeya обрела популярность в России после выхода клипа на песню Chinese EP в 2010 году, a также дебютной пластинки Tropical в мае 2011-го. В своем творчестве музыканты вдохновляются диско и фанком 70-х, инди и поп-музыкой 80-х и 90-х.

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