Большой сольный концерт группы. Pompeya обрела популярность в России после выхода клипа на песню Chinese EP в 2010 году, a также дебютной пластинки Tropical в мае 2011-го. В своем творчестве музыканты вдохновляются диско и фанком 70-х, инди и поп-музыкой 80-х и 90-х.