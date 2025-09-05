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Большой сольный концерт группы. Pompeya обрела популярность в России после выхода клипа на песню Chinese EP в 2010 году, a также дебютной пластинки Tropical в мае 2011-го. В своем творчестве музыканты вдохновляются диско и фанком 70-х, инди и поп-музыкой 80-х и 90-х.
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