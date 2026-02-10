Большой концерт посвящённый дню рождению группы. Все хиты + новые трэки. Полумягкие — это твёрдый Мики и мягкий Тони, 2 человека из района Лефортово, которые делают абстрактно-просветительский андеграунд рэп. Открытие дверей - 19:00 Начало концерта - 20:00