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Про событие
Большой концерт посвящённый дню рождению группы. Все хиты + новые трэки. Полумягкие — это твёрдый Мики и мягкий Тони, 2 человека из района Лефортово, которые делают абстрактно-просветительский андеграунд рэп. Открытие дверей - 19:00 Начало концерта - 20:00
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