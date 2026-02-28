Впервые в городе: Gleb Filipchenkov & Noemy Abrantes (live) Артист, которого поддерживают Keinemusik, Adam Port и &ME, представит самое трендовое шоу года — совместный live с вокалисткой из Африки — Noemy Abrantes. А также, впервые в Казани выступит звёздный коллектив из Минска: Para Noir (live) — настоящий живой перформанс: электронная гитара, синты и вокал в мощном танцевальном потоке.