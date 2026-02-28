ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Plombir Meets Spring

Werk
улица Габдуллы Тукая, 115к6

Начало:

Завершение:

от 2250₽ до 6000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Впервые в городе: Gleb Filipchenkov & Noemy Abrantes (live) Артист, которого поддерживают Keinemusik, Adam Port и &ME, представит самое трендовое шоу года — совместный live с вокалисткой из Африки — Noemy Abrantes. А также, впервые в Казани выступит звёздный коллектив из Минска: Para Noir (live) — настоящий живой перформанс: электронная гитара, синты и вокал в мощном танцевальном потоке.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Сап-прогулка по Архиерейскому озеру
Сап-прогулка по Архиерейскому озеру
по подписке
Очень! Осень
Очень! Осень
по подписке
Денис Кораблев
Денис Кораблев
по подписке
Русская дискотека
Русская дискотека
по подписке
Жёсткие захватчики (Hard Invaders)
Жёсткие захватчики (Hard Invaders)
по подписке
Хэллоуин
Хэллоуин

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста