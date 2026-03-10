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Плохие свидания

Хофбройхаус, улица Кави Наджми, 8

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Импровизационно-разговорное шоу «Плохие свидания». Помнишь то свидание, с которого хотелось сбежать в окно? Да-да, то самое, где он оказался сыночкой-корзиночкой, а она говорила только о своем бывшем? Ты сможешь посмеяться на этим. Два комика, полный зал незнакомцев и одна большая тема — свидания, которые пошли не по плану. В финале шоу автор самого провального свидания получит приз (и, возможно, пожизненную славу в историях комиков). А в самом конце шоу выведут формулу идеального романтического вечера. Если у тебя было то самое ужасное свидание, о котором друзья ржут до сих пор, тогда пора отнести его сюда. На всех площадках работают кухня и бар. Рекомендуется приходить за 30 минут до начала шоу, чтобы успеть сделать заказ. Мероприятие строго 18+. На входе могут попросить оригинал паспорта. Состав и количество комиков могут отличаться от заявленных на афише.

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