Плетение сумки-авоськи для бутылки
Кремлёвская набережная, 33, круглое здание
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Мастер-классы
Про событие
На мастер-классе ты узнаешь основы плетения авоськи в технике макраме и сделаешь яркий, удобный и полезный на лето аксессуар-сумку для многоразовой бутылки. Мастерица: Гиматдинова Фарида, хэндмейкер, биолог и педагог экошколы.
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