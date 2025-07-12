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Плетение сумки-авоськи для бутылки

Экстрим-парк УРАМ
Кремлёвская набережная, 33, круглое здание

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты узнаешь основы плетения авоськи в технике макраме и сделаешь яркий, удобный и полезный на лето аксессуар-сумку для многоразовой бутылки. Мастерица: Гиматдинова Фарида, хэндмейкер, биолог и педагог экошколы.

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