На мастер-классе ты узнаешь основы плетения авоськи в технике макраме и сделаешь яркий, удобный и полезный на лето аксессуар-сумку для многоразовой бутылки. Мастерица: Гиматдинова Фарида, хэндмейкер, биолог и педагог экошколы.