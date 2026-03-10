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Пластика и движение под диско!

Творческая лаборатория «Угол»
улица Парижской Коммуны, 25/39

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+

Про событие

Мастер-класс хореографа эдуарда хабибуллина. На этом мастер-классе танец становится способом раскрепоститься, почувствовать своё тело и получить удовольствие от движения. Под ритмы диско участники будут исследовать пластику, координацию, свободу жеста и взаимодействие с музыкой. Занятие подойдёт как начинающим, так и тем, кто уже любит танцевать и хочет попробовать более свободный, выразительный формат работы с телом. Эдуард Хабибуллин — профессиональный танцовщик, артист театральной площадки MON, хореограф-постановщик, перформер, организатор событий. В программе мастер-класса: — разминка, упражнения на телесное раскрепощение, работа с ритмом — импровизация и изучение пластических комбинаций в эстетике диско — особое внимание уделяется музыкальности, уверенности в движении и поиску собственного стиля

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