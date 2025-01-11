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  1. Казань
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Письменная мастерская с коллажом «Карта намерений»

Основа основ
проспект Победы, 71Е

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 14+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Письменная практика, где ты сможешь исследовать, чем хочешь наполнить свою жизнь. Участники будут писать и составлять свою карту желаний. Для участия можно принести с собой 1-2 глянцевых журнала любой направленности.

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