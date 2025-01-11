Письменная мастерская с коллажом «Карта намерений»
проспект Победы, 71Е
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 14+
Необычное
Мастер-классы
Про событие
Письменная практика, где ты сможешь исследовать, чем хочешь наполнить свою жизнь. Участники будут писать и составлять свою карту желаний. Для участия можно принести с собой 1-2 глянцевых журнала любой направленности.
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