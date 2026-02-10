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Первомай (MayDay)

Б-3, улица Лобачевского, 16/34

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Это попытка сделать в городе место силы, где важна атмосфера, а не только громкость. Только честная музыка, стиль и свобода. Среди выступающих, самые свежие и интересные группы Казани: падение дома ашеров укусила SOFTPORN сёрф точка ком Dainty

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