Конструкция и деконструкция понятия «перформанс». Рассмотришь разные виды перформанса в искусстве. Разберёшься, почему он появляется только в 20 веке и какие разные странные (и не очень) вещи делали художники. Лектор: Александра Биктимирова, ассистент кафедры философии КНИТУ-КАИ