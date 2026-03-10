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Перформанс и перформативность

Творческая лаборатория «Угол»
улица Парижской Коммуны, 25/39

Начало:

Завершение:

150₽
Возраст 16+

Про событие

Конструкция и деконструкция понятия «перформанс». Рассмотришь разные виды перформанса в искусстве. Разберёшься, почему он появляется только в 20 веке и какие разные странные (и не очень) вещи делали художники. Лектор: Александра Биктимирова, ассистент кафедры философии КНИТУ-КАИ

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