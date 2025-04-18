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Пасхальный кулич

You and Me, Кремлёвская улица, 21

Начало:

Завершение:

2600₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда

Про событие

На мастер-классе ты научишься готовить вкусные, красивые и воздушные куличи с начинкой из вяленой вишни. В программе: - приготовление нежной, эластичной глазури, которая не трескается и не пачкает руки - лепка пасхального зайчика из мастики - украшение куличей сладкими яйцами, сухоцветами, миндальными лепестками, безе, сублимированными ягодами и зеркальным топпером. Куличи можно забрать домой, их упакуют в коробки. Каждый участник получит рецепт кулича. А ещё тебя ждёт чаепитие с секретным десертом. Запись через телеграм организаторов: http://t.me/youandmekzn

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