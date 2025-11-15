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Paranoia: Unknows

Кул (ex Паранойя)
улица Чернышевского, 9

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 600₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Хедлайнер вечера — уроженец Молдовы, Minube! На протяжении последнего десятилетия он тихо и усердно оттачивал свой уникальный подход к композиции и формированию звука, создавая безошибочно узнаваемый стиль. За последние годы влияние Minube на минимал-сцену неуклонно росло, и его путь был отмечен безупречным вкусом и загадочной, неторопливой манерой. Серджиу выпускает свою музыку на множестве всемирно известных лейблов и собрал внушительный список виниловых релизов, которые отражают его индивидуальное чувство музыки.

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