Хедлайнер вечера — уроженец Молдовы, Minube! На протяжении последнего десятилетия он тихо и усердно оттачивал свой уникальный подход к композиции и формированию звука, создавая безошибочно узнаваемый стиль. За последние годы влияние Minube на минимал-сцену неуклонно росло, и его путь был отмечен безупречным вкусом и загадочной, неторопливой манерой. Серджиу выпускает свою музыку на множестве всемирно известных лейблов и собрал внушительный список виниловых релизов, которые отражают его индивидуальное чувство музыки.