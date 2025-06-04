Лекция, на которой можно будет узнать причины популярности корейской культуры. На лекции расскажут: — о феномене глобальной популярности культуры Кореи — об обновлении национального имиджа и формировании нового культурного кода страны, которая воссоздает новые мировые гуманистические и эстетические идеалы. Обсудят достижения современных корейских писателей и удивительную многоплановость корейской прозы — от психологических триллеров до пронзительных драм и хилинг-литературы. И как закономерный итог — Нобелевскую премию, впервые в истории присуждённую корейской писательнице Хан Ган в 2024 году. Эксперты: Жанна Коновалова — к.ф.н., доцент кафедры лингвистического образования для иностранных студентов КФУ, участник международных конференций по зарубежной литературе, автор 53 опубликованных работ по зарубежной литературе и журналистике. Эльмира Фахрудинова — кандидат философских наук, магистр политологии, доцент кафедры философии и медиакоммуникации КГЭУ, доцент КФУ, автор и соавтор более 75 научных работ.