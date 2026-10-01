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  1. Казань
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Открытый микрофон

Адонис, Профсоюзная улица, 3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Поэзия живёт не только на полках библиотек, но и в людях, которые говорят о ней вполголоса на кухнях, прячут её в шуме переполненных автобусов и отпускают гулять по барам и музеям. В этот раз решено отказаться от заготовленной очереди к микрофону и доверить вечер случайности. Здесь устроят слепую эстафету, где порядок выходов и тексты выберет жребий. Перед сценой будут ждать два набора свитков: имена выступающих и стихи казанских поэтов разных лет. Выходя к микрофону, автор сначала распаковывает чужой текст — читает его с листа, примеряя на себя чужой взгляд, — а затем делится собственными стихотворениями и передаёт эстафету дальше. — Если ты поэт: подготовь стихи на 3–5 минут. Регистрация у Евы Никель: https://t.me/evanikelll — Если ты слушатель: это редкий шанс услышать многоголосую казанскую речь — от полузабытых строк до премьер, написанных накануне. Вход свободный.

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