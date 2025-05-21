Лекция киноведа Адили Хайбуллиной. Особняк в фильме — это и место действия, и характеристика героя, и атмосфера, и мощный художественный образ. На лекции предлагают вспомнить старинные усадьбы, поместья и имения, которые стали знаковыми в кинематографе, и обсудить, почему. Адиля Хайбуллина — кинокритик, киновед. Заслуженный работник культуры РТ. Преподаватель высшей категории Казанского театрального училища. Автор рубрики о кино в электронном издании БИЗНЕС Online. Программный директор и член отборочных комиссий международных кинофестивалей.