Особняки в кинематографе
улица Мусы Джалиля, 7
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Лекция киноведа Адили Хайбуллиной. Особняк в фильме — это и место действия, и характеристика героя, и атмосфера, и мощный художественный образ. На лекции предлагают вспомнить старинные усадьбы, поместья и имения, которые стали знаковыми в кинематографе, и обсудить, почему. Адиля Хайбуллина — кинокритик, киновед. Заслуженный работник культуры РТ. Преподаватель высшей категории Казанского театрального училища. Автор рубрики о кино в электронном издании БИЗНЕС Online. Программный директор и член отборочных комиссий международных кинофестивалей.
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