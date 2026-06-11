Наши звуки не для скуки! Встречай: — Вокально-инструментальный оркестр «КуЛаЙ» — шаманские песни, пляски и тайные смыслы. — Стихи и музыка — поэт Айрат Бик-Булатов и покоритель духовых Юрий Щербаков. — Выставка картин художника Татьяны Долдуновой. Трансформация в имидж-мейкера и лекция на тему «Найди себя настоящего».