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Осенний курултай

Квартирник на Лобачевского, Большая Красная улица, 34/16

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Наши звуки не для скуки! Встречай: — Вокально-инструментальный оркестр «КуЛаЙ» — шаманские песни, пляски и тайные смыслы. — Стихи и музыка — поэт Айрат Бик-Булатов и покоритель духовых Юрий Щербаков. — Выставка картин художника Татьяны Долдуновой. Трансформация в имидж-мейкера и лекция на тему «Найди себя настоящего».

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