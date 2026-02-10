Оркестровый рок-концерт Гауга (Gauga)
улица Николая Ершова, 57А
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Завершение:
от 1100₽ до 7000₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
GAUGA снова на сцене КЦ Сайдаш с оркестром. Лучшие хиты, которые стали частью голоса города. Аранжировки, в которые уже влюбились. В этот раз к оркестру добавляется духовая секция, а значит драйвовые песни прозвучат еще ярче, а нежные песни прозвучат еще чувственнее. Скрипки, виолончели, духовые обнимают гитары и голос. Рок остаётся роком, но обретает объём — как будто песни всегда ждали этого звучания. Где-то легко и светло, как весенний вечер. Где-то — так мощно, что замираешь.
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