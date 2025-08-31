Киновстреча, посвящённая творчеству Акиры Куросавы. 16:30 — просмотр драмы «Расёмон» (1950 г.). «Древняя Япония. В лесу была обесчещена женщина, а её муж убит. Есть четыре точки зрения на это происшествие, у каждого из четырёх свидетелей — своя. Каждая сторона проливает свет на случившееся, добавляя дополнительные детали.» 18:00 — интерактивная лекция-презентация о жизни и вечном творчестве Акиры Куросавы. Ты проследишь его путь, узнаешь ключевые темы и уникальный стиль. Также, обсуждение фильма: разбор символов, его сломанной структуры и многое другое. Лектор: филолог, студент КФУ Миронова Иоланта.