Комики обсуждают темы, которые предлагают зрители. Комики в очередной раз собираются на сцене, чтобы поговорить обо всём подряд. О чём именно — решают зрители: они предлагают темы, которые случайным образом появляются в течение шоу. Никаких заготовленных шуток и заранее подготовленных разговоров.