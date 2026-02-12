Очередное разговорное шоу
Университетская улица, 14А
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Комики обсуждают темы, которые предлагают зрители. Комики в очередной раз собираются на сцене, чтобы поговорить обо всём подряд. О чём именно — решают зрители: они предлагают темы, которые случайным образом появляются в течение шоу. Никаких заготовленных шуток и заранее подготовленных разговоров.
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