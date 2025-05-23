Выбор редакции
Образовательная программа НУР 2025
улица Пушкина, 86
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Бесплатно
Возраст 12+
Про событие
Все дни фестиваля с 12:00 до 16:00 в Национальной библиотеке РТ основатели крупнейших мультимедийных студий, искусствоведы, художники и другие эксперты будут рассказывать истории из личного опыта, разбирать кейсы и углублять гостей в понимание медиаискусства. Вход на лекции бесплатный по предварительной регистрации. Подробности в прикрепленных фото.
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