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Новогодний шоу-концерт в сиянии тысячи свечей

проспект Ямашева, 1

Начало:

Завершение:

от 1790₽ до 3490₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Окунись в магию зимних праздников на уникальном концерте. Тебя ждёт атмосфера волшебства, создаваемая теплом и светом тысячи свечей, озаряющих сцену и зал. Это событие подарит незабываемые впечатления каждому гостю. В программе — всё, что особенно любим в это время года: от нежного «Вальса цветов» Чайковского и светлой «Ave Maria» Баха–Гуно, новогоднего хита ABBA «Happy New Year».

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