Уютное музыкальное путешествие в настоящую зимнюю сказку! В Бальном зале при свете сотен свечей пройдёт волшебный вечер новогодней музыки. Прозвучат самые любимые и трогательные песни советского периода, известные мировые хиты, посвящённые Новому году и Рождеству и музыка из кинофильмов о новогодней сказке. В программе любимые зарубежные и советские песни: Have yourself a Merry Little Christmas, Happy New Year, Let is snow, «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь», «Где-то на белом свете» и «Звенит январская вьюга» из фильмов Гайдая. Идеальный вечер, чтобы замедлиться, погрузиться в атмосферу волшебства и встретить праздники с правильным настроением! Место проведения: Бальный зал, Пушкина, 18 (Торгово-промышленная палата) Официальный дресс-код: cocktail, элегантный вечерний.