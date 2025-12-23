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Новогодний концерт при свечах «А снег идёт…»

Торгово-промышленная палата, Бальный зал, улица Пушкина, 18

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3200₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Уютное музыкальное путешествие в настоящую зимнюю сказку! В Бальном зале при свете сотен свечей пройдёт волшебный вечер новогодней музыки. Прозвучат самые любимые и трогательные песни советского периода, известные мировые хиты, посвящённые Новому году и Рождеству и музыка из кинофильмов о новогодней сказке. В программе любимые зарубежные и советские песни: Have yourself a Merry Little Christmas, Happy New Year, Let is snow, «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь», «Где-то на белом свете» и «Звенит январская вьюга» из фильмов Гайдая. Идеальный вечер, чтобы замедлиться, погрузиться в атмосферу волшебства и встретить праздники с правильным настроением! Место проведения: Бальный зал, Пушкина, 18 (Торгово-промышленная палата) Официальный дресс-код: cocktail, элегантный вечерний.

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