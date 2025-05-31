Новая глава в истории уникального коллектива Ptica из Мурманска, нашедшего что-то свое сокровенное в романтике русского Севера и мастерски встроившего эту самобытность в современный музыкальный контекст. Условный русский рок, воспитанный на народном фольклоре, но не знающий идеологических границ и открытый всем ветрам композиторской мысли от передовой электроники и авангарда до импровизационного построка и джаза. На концерте прозвучат новые синглы, вышедшие этой весной и проверенные временем хиты.