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  1. Казань
  2. События

Ностальгия по настоящему: по(чему) человек скучает?

Творческая лаборатория «Угол»
улица Парижской Коммуны, 25/39

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 16+

Про событие

Немецкий романтик Новалис писал: «Философия есть, собственно, ностальгия, тяга повсюду быть дома». Существует ли тренд на ностальгию? Почему или по чему человек скучает? Как связан поиск ответов на вопросы с постоянным переосмыслением прошлого и себя? Что такое хонтология или призракология? И как возможно ощущать тоску по тому, чего никогда не было или что никогда не видел? Лектор: Александра Савельева

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