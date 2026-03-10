Немецкий романтик Новалис писал: «Философия есть, собственно, ностальгия, тяга повсюду быть дома». Существует ли тренд на ностальгию? Почему или по чему человек скучает? Как связан поиск ответов на вопросы с постоянным переосмыслением прошлого и себя? Что такое хонтология или призракология? И как возможно ощущать тоску по тому, чего никогда не было или что никогда не видел? Лектор: Александра Савельева