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НормальНо

улица Щапова, 37

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Спектакли
Необычное

Про событие

В Доме актёра состоится показ импровизационного интерактивного спектакля от творческой инклюзивной студии «Э-моция». Посетить его можно бесплатно. Во время спектакля творческий коллектив через взаимодействие друг с другом и залом будет отвечать на вопросы: что происходит внутри в моменты, когда окружающие думают, что всё нормально, что помогает справляться, идти вперед и когда нужно просить о помощи. Участники спектакля доводят до предела мысль о том, что непрофессиональному актёру, тем более с инвалидностью, на сцене нечего предложить, кроме себя и своего опыта. В процессе фиксируют создание ткани спектакля и собственные переживания. Зрители приглашаются стать соучастниками создания спектакля не только внутри своего зрительского опыта, но и в диалоге с актёрами или в высказывании со сцены.

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