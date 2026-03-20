В Доме актёра состоится показ импровизационного интерактивного спектакля от творческой инклюзивной студии «Э-моция». Посетить его можно бесплатно. Во время спектакля творческий коллектив через взаимодействие друг с другом и залом будет отвечать на вопросы: что происходит внутри в моменты, когда окружающие думают, что всё нормально, что помогает справляться, идти вперед и когда нужно просить о помощи. Участники спектакля доводят до предела мысль о том, что непрофессиональному актёру, тем более с инвалидностью, на сцене нечего предложить, кроме себя и своего опыта. В процессе фиксируют создание ткани спектакля и собственные переживания. Зрители приглашаются стать соучастниками создания спектакля не только внутри своего зрительского опыта, но и в диалоге с актёрами или в высказывании со сцены.