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Нидаль Абу-Газале

Пирамида, Московская улица, 3

Начало:

Завершение:

от 2600₽ до 3000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Стендап комик, импровизатор, создатель Abu Show (более 150 000 000 просмотров на YouTube), участник шоу «Книжный Клуб», «Разгоны», «Это про меня» и многих других. Зрителей ждёт микс из богатого опыта, отличного материала и совершенно безбашенной комедийной импровизации!

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