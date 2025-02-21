Стендап комик, импровизатор, создатель Abu Show (более 150 000 000 просмотров на YouTube), участник шоу «Книжный Клуб», «Разгоны», «Это про меня» и многих других. Зрителей ждёт микс из богатого опыта, отличного материала и совершенно безбашенной комедийной импровизации!