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Нетанцы

Креативный кластер «Адонис», Профсоюзная улица, 3

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 18+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Танцевальный мастер-класс «Нетанцы» с Ильдаром Алекбаевым. «Нетанцы» — авторский метод танцевальной импровизации с функциональной нагрузкой для тела и приятной разгрузкой для ума. Занятие направлено не на отработку конкретной связки, а на исследование своего тела и своих возможностей с помощью импровизации. Для этого комбинируются разные способы усвоения информации — от монотонного повторения до творческого подхода к решению задачи. Для кого? • Для тех, кто боится выглядеть глупо на танцах — стеснение, страх осуждения, страх ошибки • Для тех, кто чувствует физическую усталость и хочет убрать ее • Для тех, кто боится сложных связок, стесняется зеркала или думает, что «не умеет танцевать» • Для тех, кому скучно учить хореографию • Для тех, кому интересен нестандартный подход к изучению танца • Для тех, кто ищет физическую и эмоциональную разрядку Форма одежды — удобная, не сковывающая движений: • лонгслив или футболка • штаны, леггинсы • носки или босиком Уровень подготовки: любой Ильдар Алекбаев — хореограф, режиссёр, педагог, резидент театральной площадки MON, художественный руководитель и автор образовательного проекта «НЕТАНЦЫ».

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