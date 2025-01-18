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Negative 1 Year

Werk
улица Габдуллы Тукая, 115к6

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Гостем первой годовщины вечеринки Negative станет Ильдар Иксанов — московский музыкант и диджей, который исследует альтернативную культуру и ярко двигается между дисциплинами. Нью-бит, бади-мьюзик, постпанк и грязный хаус для него это не только про звучание, лейбл или бренд одежды. Это про стиль жизни. Точнейшее попадание в Negative. Line-up: Ser Martin / Natasha Marka / Timur Ptahin / Ildar Iksanov / Ley / Bankai

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