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Найк Борзов

Максимилианс
ул. Спартаковская, 6

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 4000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Каждое выступление Найка Борзова — настоящее музыкальное наслаждение, его песни легендарны, а его голос не спутать ни с одним другим в мире. Пой вместе с артистом любимые песни — «Лошадка», «Верхом на звезде», «Три слова», «Одна она», которые за 20 лет творчества музыканта завоевали тысячи сердец и стали визитной карточкой русской инди-музыки.

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