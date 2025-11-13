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Каждое выступление Найка Борзова — настоящее музыкальное наслаждение, его песни легендарны, а его голос не спутать ни с одним другим в мире. Пой вместе с артистом любимые песни — «Лошадка», «Верхом на звезде», «Три слова», «Одна она», которые за 20 лет творчества музыканта завоевали тысячи сердец и стали визитной карточкой русской инди-музыки.
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