Каждое выступление Найка Борзова — настоящее музыкальное наслаждение, его песни легендарны, а его голос не спутать ни с одним другим в мире. Пой вместе с артистом любимые песни — «Лошадка», «Верхом на звезде», «Три слова», «Одна она», которые за 20 лет творчества музыканта завоевали тысячи сердец и стали визитной карточкой русской инди-музыки.