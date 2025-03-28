ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Научпоп лекция о никотине

Штаб «Близко», улица Мартына Межлаука, 15

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1600₽
Возраст 18+

Про событие

Герой лекции — никотин. Точнее, не герой, а злодей в новом костюме, в форме пара. Теперь он пахнет попкорном или персик-киви. Но жанр «химический роман» всё так же опасен, просто мозг ещё больше влюбляется в его густую форму. На лекции постараются разобраться: — Почему мы перестаём слышать легкие, которые кричат караул, но подпитываем себя жижками? — Что за новое вознаграждение в мире быстрого дофамина управляет нами? — Неужели эстетичные и вкусные безникотиновые жижи тоже опасны? Для записи пиши в лс организатору (переходи по кнопке «купить билет»).

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Экстатический танец
Экстатический танец

3000₽

Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры
Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры

400₽

Главные развилки эволюции
Главные развилки эволюции

от 2000₽

Как не воспитать серийного убийцу
Как не воспитать серийного убийцу

от 2000₽

по подписке
Очень! Осень
Очень! Осень

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста