Герой лекции — никотин. Точнее, не герой, а злодей в новом костюме, в форме пара. Теперь он пахнет попкорном или персик-киви. Но жанр «химический роман» всё так же опасен, просто мозг ещё больше влюбляется в его густую форму. На лекции постараются разобраться: — Почему мы перестаём слышать легкие, которые кричат караул, но подпитываем себя жижками? — Что за новое вознаграждение в мире быстрого дофамина управляет нами? — Неужели эстетичные и вкусные безникотиновые жижи тоже опасны? Для записи пиши в лс организатору (переходи по кнопке «купить билет»).