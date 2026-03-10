Натюрморт (изображение «мертвой природы») — один из недооценённых жанров в искусстве. Возникает он в конце 15 века, а расцветает в Голландии 17-го, продолжая существовать и по сей день. Зачастую натюрморт воспринимается как, своего рода, декоративное искусство, призванное продемонстрировать мастерство художника в изображении деталей предметов и украсить интерьер дома. Это, безусловно, так. Но натюрморт, на самом деле, это еще и глубокое художественное высказывание о красоте мира, о специфике восприятия человеком окружающей действительности и произведения этого жанра могут быть прочитаны как истории людей без людей. Помимо всего прочего, классические натюрморты — это текст, который можно расшифровывать, зная его символический язык. Спикер: кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей и публичной истории КФУ Наталия Шадрина.